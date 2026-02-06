Украина должна "ускоренно" вступить в ЕС, но есть обязательное условие – экс-глава МИД Нидерландов

При текущих обстоятельствах есть шансы договориться о быстром вступлении Украины в ЕС – но выполнение "домашнего задания" по ключевому блоку является обязательным условием.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал бывший министр иностранных дел Нидерландов, эксперт при Институте международных дел Нидерландов Берт Кундерс.

Кундерс считает, что Украина должна стать членом НАТО – но сейчас для этого нет благоприятных обстоятельств. Однако ситуация со вступлением в ЕС – противоположная.

"Переговоры по мирному соглашению создают давление для того, чтобы это решение стало реальным. Потому что речь идет о гарантиях безопасности, которые должна получить Украина, а членство ЕС может дать такие гарантии. В условиях, когда членство в НАТО невозможно, вступление в ЕС приобретает огромное значение. Оно одновременно становится составляющей безопасности, а также важным изменением статуса Украины в восприятии Путина", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС является также ключевым этапом во включении Украины в общеевропейскую систему безопасности.

Берт Кундерс считает, что ЕС должен дать Украине четкое понимание даты вступления – или очертить четкий процесс, который для Украины не будет длиться бесконечно и состоится таким образом, чтобы позволить быстрое вступление Украины в ЕС и при этом сохранить доверие к нему с обеих сторон.

"Но даже в условиях, когда ЕС согласится на быстрые решения относительно членства, вы должны осознавать, что в вопросах Fundamentals, то есть основополагающих вопросов членства (речь идет, в частности, о вопросах демократии, прав человека, противодействия коррупции и т.д. – ЕП), компромисса не будет", – отмечает Кундерс.

Он напомнил о плане из 10 пунктов по верховенству права и противодействию коррупции, который подписали еврокомиссар Марта Кос и украинский вице-премьер Тарас Качка.

"Эти вопросы очень важны для некоторых стран, в частности для Нидерландов. Нам нужно понять, как вы их решаете. Это ключевые элементы Европейского Союза, и мы уже видели отступление от них в таких странах, как Венгрия и другие. Учитывая опыт, по этим вопросам в требованиях к Украине не будет уступок", – подчеркнул он.

"Мы знаем, что в процессе вступления будут также другие вызовы, например, по бюджету общей агрополитики ЕС, но здесь возможно договориться о поэтапном внедрении норм или о поэтапном отказе... Но по основополагающим вопросам – нет", – добавил он.

Эксперт отметил, что считает возможным "ускоренное вступление", даже если некоторые страны – например, Венгрия Виктора Орбана – будут сопротивляться.

"Но даже с учетом того, что в отношении вашего вступления многие вопросы остаются открытыми, присоединение Украины является стратегическим решением, которое нам в ЕС необходимо принять", – подытожил он.

