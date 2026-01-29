Каллас повідомила, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде схвалено 24 лютого
Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують схвалити 24 лютого.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після закінчення засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.
24 лютого Євросоюз планує ухвалити новий, 20-й пакет санкцій проти Росії.
"Щодо 20-го пакету санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого", – заявила Каллас.
Вона повідомила, що держави-члени ЄС пропонують різні санкції, включаючи "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив".
"Я маю на увазі, це пропозиції на столі. Отже, робота триває", – розповіла головна дипломатка ЄС.
Кая Каллас зауважила, що не може сказати, що станом на зараз серед держав ЄС є згода щодо вмісту пакета.
"Я не можу сказати, що ми маємо згоду зараз, інакше ми б вже оголосили, що маємо згоду. Але сьогодні ми мали багато розмов (про це) – і тепер продовжуємо працювати над цим", – повідомила вона.
Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".
Група європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.