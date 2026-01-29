Каллас повідомила, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде схвалено 24 лютого

Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують схвалити 24 лютого.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після закінчення засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

"Щодо 20-го пакету санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого", – заявила Каллас.

Вона повідомила, що держави-члени ЄС пропонують різні санкції, включаючи "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив".

"Я маю на увазі, це пропозиції на столі. Отже, робота триває", – розповіла головна дипломатка ЄС.

Кая Каллас зауважила, що не може сказати, що станом на зараз серед держав ЄС є згода щодо вмісту пакета.

"Я не можу сказати, що ми маємо згоду зараз, інакше ми б вже оголосили, що маємо згоду. Але сьогодні ми мали багато розмов (про це) – і тепер продовжуємо працювати над цим", – повідомила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

Група європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.