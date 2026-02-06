20-й пакет санкций ЕС против РФ задерживают дискуссии о запрете российских танкеров

Обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России, которое планировалось на этой неделе, задерживается из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета на предоставление морских услуг в портах ЕС всем судам, которые транспортируют российскую нефть.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов государств ЕС в Брюсселе, которые осведомлены с продвижением переговоров.



Предложенный Еврокомиссией полный запрет российских нефтеперевозок в ЕС стал предметом дискуссий, которые задерживают завершение работы над 20-м пакетом санкций ЕС против РФ.



Как сообщили собеседники "Европейской правды", предложение включить в 20-й пакет санкций Евросоюза против России полный запрет на предоставление морских услуг в ЕС танкерам, которые перевозят российскую нефть, задержало процесс подготовки пакета санкций – из-за согласования этой инициативы на уровне G7.



Присоединение государств G7, и в первую очередь Соединенных Штатов и Великобритании, к запрету российских нефтеперевозок, сделало бы эту меру более болезненной для России и ее экономики, а также сняло бы замечания со стороны ряда морских государств ЕС, бюджеты которых в большой степени зависят от доходов портов, рассказали дипломаты.



Дискуссии с государствами G7 относительно морских санкций продолжаются всю текущую неделю, и стали причиной задержки объявления 20-го пакета санкций ЕС против РФ, которое ожидалось еще в среду, 4 февраля.



Впрочем, не исключено, что 20-й пакет санкций будет объявлен еще в пятницу, 6 февраля, или же в понедельник, 9 февраля.



Как сообщала "Европейская правда", запрет предоставления морских услуг российским судам – одна из ожидаемых составляющих 20-го пакета санкций ЕС против России, который планируют символически принять 24 февраля, к четвертой годовщине полномасштабной войны.



Ожидалось, что Еврокомиссия обнародует предложение относительно содержания пакета на текущей неделе.



Известно, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".



5 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров о прекращении войны в Украине.