Кронпринцеса Норвегії вибачилася за свої зв'язки з Епштейном

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт перепросила за своє спілкування з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим у США за сексуальні злочини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

Пресслужба королівського дому опублікувала звернення принцеси, зазначивши, що Метте-Маріт "збирається з силами" перед тим, як пояснити причини своїх контактів з Епштейном.

Норвезька принцеса згадується сотні разів у період з 2011 по 2014 рік в останніх файлах у справі Епштейна, опублікованих Міністерством юстиції США минулого тижня. Згідно з документами, принцеса Метте-Маріт провела чотири дні в будинку злочинця в Палм-Біч, Маямі, у січні 2013 року.

Кронпринцеса у своєму зверненні попросила вибачення перед усіма, кого розчарували її вчинки, а також висловила жаль з приводу своїх зв’язків з Епштейном.

"Для мене важливо вибачитися перед усіма вами, кого я розчарувала. Деякий зміст повідомлень між мною та Епштейном не відображає ту людину, якою я хочу бути. Я також прошу вибачення за ситуацію, в яку я поставила королівську родину, особливо короля та королеву", – написала вона.

Норвегія – одна з країн, де публікація нових файлів у справі Джеффрі Епштейна спричинила найбільший скандал. Серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт, а також експрем’єра країни Турбйорна Ягланда.

Згідно з останніми опитуваннями, 44% громадян Норвегії вважають, що Метте-Маріт не мала б успадкувати престол після того, як стало відомо про її тісне спілкування із засудженим американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Прем’єр Норвегії, коментуючи скандал, зазначив, що спілкування кронпринцеси з Епштейном було "поганим рішенням".

Публікація файлів Епштейна збіглася у часі з іншим іміджевим ударом для королівської родини – арештом та судом над сином Метте-Маріт за звинуваченнями у домашньому насильстві і зґвалтуваннях.