Сина кронпринцеси Норвегії заарештували на чотири тижні напередодні суду

Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, Маріус Борг Хойбі, був заарештований на чотири тижні – рішення ухвалили за день до початку основного судового процесу над ним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

29-річного Хойбі затримали в неділю ввечері. Йому висунуто серйозні звинувачення, серед яких: завдання тілесних ушкоджень, погрози ножем та порушення судової заборони на наближення.

Суддя виніс ухвалу на основі документів, без особистої присутності сторін чи самого обвинуваченого в залі суду.

Основний судовий процес над Маріусом Боргом Хойбі розпочнеться вже у вівторок і, за попередніми оцінками, триватиме сім тижнів.

Загалом обвинувальний акт налічує 38 епізодів. За словами захисту Хойбі, він заперечує свою провину за найбільш серйозними пунктами обвинувачення.

Маріус Борг Хойбі – це старший син кронпринцеси Метте-Маріт від її попередніх стосунків, до шлюбу з кронпринцом Хоконом.

Слідство щодо сина кронпринцеси триває понад рік. У серпні 2025 року йому висунули звинувачення у зґвалтуванні, домашньому насильстві, побитті та інших злочинах.

Днями окремий скандал спалахнув довкола самої кронпринцеси – з опублікованих Мін’юстом США документів справи Епштейна стало відомо, що вона спілкувалась з ним у 2011–2014 роках та принаймні раз гостювала у нього кілька днів.

Принцеса опублікувала заяву, в якій зазначила, що шкодує про свою "недбалість". Вона також висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Епштейном.

Прем’єр Норвегії, коментуючи скандал, зазначив, що спілкування кронпринцеси з Епштейном було "поганим рішенням".