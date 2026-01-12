Естонія заборонила в’їзд сотням осіб, які воювали на боці РФ проти України

Естонія оголосила про заборону на в’їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України на стороні РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в Х написав глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Коментуючи заборону на в’їзд для учасників розв’язаної РФ війни проти України, очільник естонського зовнішньополітичного відомства наголосив, що "це тільки початок".

"Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", – підкреслив Тсахкна.

За його словами, Естонія продовжить працювати над тим, "щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів".

Глава МЗС Естонії також закликав інші країни чинити так само.

Наприкінці грудня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про заборону на в’їзд для 14 спортсменів з Росії перед змаганнями із санного спорту.

Повідомляли також, що Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.