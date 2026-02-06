Эстония запретила въезд еще более 1000 человек, воевавших на стороне РФ против Украины

Эстония ввела запрет на въезд в Шенгенскую зону еще для 1073 человек, воевавших против Украины на стороне российских оккупационных войск.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, которого цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава МВД Эстонии, развязанная РФ полномасштабная война против Украины является одним из самых тяжких преступлений против человечества.

"Российские военнослужащие, которые воевали и продолжают воевать в Украине, убивали, разрушали, насиловали и грабили. Закрытие для них общего европейского пространства безопасности и Шенгенской зоны отвечает интересам безопасности всех нас", – подчеркнул министр.

По его словам, из ранее развязанных Россией войн известно, что лица, возвращающиеся с фронта, начинают искать новые связанные с насилием вызовы в сфере организованной преступности.

Кроме того, Таро напомнил, что агрессия должна иметь цену для агрессора.

"Европейский Союз ввел политические и экономические санкции против России как государства-агрессора. Однако это не только война Кремля, поскольку против Украины воевали и воюют сейчас сотни тысяч граждан России. У агрессивной войны должна быть цена и для каждого из них. Закрытие для них Шенгенской зоны является одной из составляющих этой цены", – подчеркнул он.

В январе Эстония объявила о запрете на въезд для 261 человека, которые участвовали в войне против Украины на стороне РФ.

Сообщалось также, что Эстония выносит на рассмотрение стран-членов предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины в рядах российской армии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идея имеет поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.