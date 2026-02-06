В ОБСЄ розповіли, що представили Україні та Росії три групи ідей і чекають на фідбек

Міністр закордонних справ Швейцарії і чинний глава ОБСЄ Ігнаціо Кассіс після відвідин Києва та Москви повідомив, що від імені організації представив у двох столицях три групи ідей та тепер очікує на відповідь.

Про це Кассіс заявив на пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, він представив двом країнам три групи "абсолютно однакових" ідей.

Перша стосується дискусії про архітектуру безпеки Європи у контексті того, що від США йде тенденція "до відмови від цієї відповідальності".

Друга група стосується того, як ОБСЄ може бути корисною під час мирного процесу і після укладення перемир'я між Росією та Україною. "Ми маємо експертизу, ми маємо досвід, і, звичайно, ми дуже добре знаємо, що існує недовіра через колишній досвід у спостережної місії кілька років тому", – сказав Кассіс.

Третя група ідей стосується того, які реформи необхідно провести в ОБСЄ як організації, щоб "бути більш відкритими, щоб слухати і висловлюватися про інших, а не залишатися лише в монологах".

"Обидві сторони були відкриті до обговорення цих ідей, і зараз ми чекаємо на відгуки щодо них. Звичайно, ми обговорили це разом, але тепер вони мають подумати над цим, обговорити це всередині, а потім нададуть відгук через свої місії тут, у Відні, щоб організація могла функціонувати", – сказав Кассіс.

Нагадаємо, в ОБСЄ після візиту Кассіса до України заявили, що представили Києву "інструменти" для підтримки миру після припинення бойових дій.

У Москві глава ОБСЄ провів переговори з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим.