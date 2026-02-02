В РФ кажуть, що глава ОБСЄ прилетить до Москви вирішувати "кризу" в організації

Чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, 6 лютого проведе у Москві переговори з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що на порядку денному переговорів – "пошук шляхів подолання нинішньої глибокої кризи ОБСЄ".

"Розраховуємо детально обговорити можливості чинного голови щодо відновлення нормальної діяльності ОБСЄ в трьох вимірах безпеки – військово-політичному, економіко-екологічному та гуманітарному", – заявила Захарова.

Швейцарія цьогоріч головує в ОБСЄ, чинним головою організації вважається глава МЗС.

2 лютого Кассіс прибув з візитом до Києва.

Раніше він повідомляв, що планує відвідати і українську столицю, і російську – з метою досягнення миру.

Читайте також статтю "ЄП": НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.