В ОБСЕ рассказали, что представили Украине и России три группы идей и ждут обратной связи

Министр иностранных дел Швейцарии и действующий глава ОБСЕ Игнацио Кассис после посещения Киева и Москвы сообщил, что от имени организации представил в двух столицах три группы идей и теперь ожидает ответа.

Об этом Кассис заявил на пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда".

По его словам, он представил двум странам три группы "абсолютно одинаковых" идей.

Первая касается дискуссии об архитектуре безопасности Европы в контексте того, что от США идет тенденция "к отказу от этой ответственности".

Вторая группа касается того, как ОБСЕ может быть полезна во время мирного процесса и после заключения перемирия между Россией и Украиной. "У нас есть экспертиза, у нас есть опыт, и, конечно, мы очень хорошо знаем, что существует недоверие из-за прежнего опыта в наблюдательной миссии несколько лет назад", – сказал Кассис.

Третья группа идей касается того, какие реформы необходимо провести в ОБСЕ как организации, чтобы "быть более открытыми, чтобы слушать и высказываться о других, а не оставаться только в монологах".

"Обе стороны были открыты к обсуждению этих идей, и сейчас мы ждем отзывы по ним. Конечно, мы обсудили это вместе, но теперь они должны подумать над этим, обсудить это внутри, а затем предоставят отзыв через свои миссии здесь, в Вене, чтобы организация могла функционировать", – сказал Кассис.

Напомним, в ОБСЕ после визита Кассиса в Украину заявили, что представили Киеву "инструменты" для поддержки мира после прекращения боевых действий.

В Москве глава ОБСЕ провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.