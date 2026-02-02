В ОБСЄ кажуть, що представили Києву "інструменти" для підтримки миру в Україні

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс і генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу завершили свій візит до України, під час якого вони представили "інструменти", які організація може запропонувати для підтримки потенційного миру в Україні.

Про це повідомила пресслужба організації, повідомляє "Європейська правда".

Кассіс і Сінірліоглу у Києві зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та іншими високопосадовцями.

Під час зустрічей вони підтвердили тверду підтримку ОБСЄ справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.

"Вони підкреслили готовність організації діяти скрізь, де потрібне міжнародне втручання, спираючись на багаторічний досвід ОБСЄ у складних конфліктних ситуаціях", – заявили у пресслужбі.

Кассіс наголосив, що пріоритетом ОБСЄ єпідтримка поточних дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.

"ОБСЄ має бути готова, як тільки дозволять умови, сприяти моніторингу припинення вогню та підтримці реалізації мирної угоди. Цей візит став нагодою чітко представити конкретні інструменти, які ОБСЄ може запропонувати для такого процесу", – зазначив Кассіс.

Сінірліоглу наголосив, що ОБСЄ готова діяти, якщо її попросять про це в рамках переговорного врегулювання.

"ОБСЄ має інструменти, досвід і знання, щоб ефективно сприяти стабільності в Україні, якщо її про це попросять. Ми продовжуємо підтримувати високий рівень готовності надати підтримку, якщо або коли нас про це попросять", – сказав Сінірліоглу.

Нагадаємо, Кассіс 6 лютого проведе у Москві переговори з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.

Раніше він повідомляв, що планує відвідати і українську столицю, і російську – з метою досягнення миру.

Швейцарія цьогоріч головує в ОБСЄ, чинним головою організації вважається глава МЗС.