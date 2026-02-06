Ексміністр про умови швидкого вступу України в ЄС, втрату довіри до США і "вихід" з НАТО

У 2016 році в Нідерландах винесли на всенародне голосування питання про те, чи варто підписувати з Україною Угоду про асоціацію. Тоді перемогли євроскептики й російські агенти.

У ті часи одним з політиків, що підтримували асоціацію, був тодішній міністр закордонних справ Берт Кундерс, який зараз очолює Консультативну раду при Інституті міжнародних справ Нідерландів – це інституція, яка готує поради та експертизу для уряду та парламенту.

Наразі він залучений до розробки порад для уряду Нідерландів щодо того, як діяти у безпрецедентних умовах і які рішення щодо України будуть стратегічно правильними. Цього тижня Берт Кундерс був у Києві, де з ним і поспілкувався редактор "Європейської правда" Сергій Сидоренко. Пряма мова нідерландського експерта, розбита за блоками, – в матеріалі "Ми не знаємо, чи збережеться НАТО. Натомість вступ України в ЄС став неймовірно важливим". Далі – основні його тези.

За 10 років ставлення до України дуже змінилося.

Якби зараз довелося провести референдум щодо України з подібним питанням – то не маю сумнівів, що більшість у Нідерландах проголосувала б на вашу користь.

Зараз підтримка України в нідерландському суспільстві є значною. Її підтверджує політика вже кількох урядів моєї країни урядів, сформованих різними коаліціями.

Нехай повільно, але у суспільстві з'являється чітке розуміння геополітичної необхідності покінчити з ідеєю про те, що Україна може бути буферною державою. Люди усвідомлюють, що тісна співпраця з Україною потрібна не лише самій Україні, але також визначає безпеку Європи.

Хоча я погоджуюся з думкою, що показники економічної та військової підтримки, яку ми надаємо Україні, могли б бути набагато вищими, зважаючи на те, що ви воюєте також за нас.

Ставлення до оборонної співпраці з Україною зараз і у 2016 році – просто незрівнянне. Є розуміння нестабільності в Європі; зрештою, про це щодня йдеться в новинах.

Крім того, з'явилося дуже чітке усвідомлення, що безпека Нідерландів пов'язана з безпекою України.

Вступ України до ЄС є абсолютно ключовим етапом у долученні вашої держави до загальноєвропейської системи безпеки. Я підкреслю: чітке рішення щодо вашого членства є важливим не тільки для безпеки України, а й для європейської безпеки. Натомість розмовам про буферну державу треба просто покласти край.

Але навіть за умов, коли ЄС погодиться на швидкі рішення щодо членства, ви маєте усвідомлювати, що в питаннях Fundamentals, тобто засадничих питань членства (йдеться, зокрема, про питання демократії, прав людини, протидії корупції тощо. – ЄП), компромісу не буде.

Як ви знаєте, існує план з 10 пунктів щодо верховенства права та протидії корупції, який підписали єврокомісарка Марта Кос та віцепрем'єр Тарас Качка.

Ці питання є дуже важливими для деяких країн, зокрема для Нідерландів. Нам потрібно зрозуміти, як ви їх вирішуєте. Це ключові елементи Європейського Союзу, і ми вже бачили відступ від них у таких країнах, як Угорщина та інші.

З огляду на досвід, за цими питаннями у вимогах до України не буде поступок.

Я вважаю, що Україна має бути членом НАТО, але це не відбудеться найближчим часом з відомих нам причин.

Зараз неможливо передбачити, чи збережеться НАТО, чи існуватиме трансатлантичний альянс у майбутньому, чи ні.

Тому абсолютно необхідним є те, що ми звемо "зсув у НАТО" – Європа має бути все більш і більш спроможною діяти самостійно, незалежно від США.

Ми досі не знаємо, до чого приведе розвиток подій в Альянсі, а також чи є ці зміни незворотними. Але ми можемо з упевненістю сказати: після Гренландії відновити довіру буде непросто.

Для збереження Альянсу європейські держави мають взяти на себе більшу відповідальність за нього. Та стратегічна мета Європи визначена – і вже поступово втілюється. Її ідея полягає у тому, що ми зможемо бути більш суверенними в плані оборони та захисту наших цінностей лише у разі, коли організуємо європейську співпрацю в галузі оборони.

Та втілення цієї мети своєю чергою вимагає від Європи тісної співпраці з Україною.

