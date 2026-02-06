Экс-министр об условиях быстрого вступления в ЕС, потере доверия к США и "выходе" из НАТО

В 2016 году в Нидерландах вынесли на всенародное голосование вопрос о том, стоит ли подписывать с Украиной Соглашение об ассоциации. Тогда победили евроскептики и российские агенты.

В те времена одним из политиков, поддерживавших ассоциацию, был тогдашний министр иностранных дел Берт Кундерс, который сейчас возглавляет Консультативный совет при Институте международных дел Нидерландов – это учреждение, которое готовит рекомендации и экспертизу для правительства и парламента.

Сейчас он участвует в разработке рекомендаций для правительства Нидерландов о том, как действовать в беспрецедентных условиях и какие решения в отношении Украины будут стратегически правильными. На этой неделе Берт Кундерс был в Киеве, где с ним пообщался редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Прямая речь нидерландского эксперта, разбитая по блокам, – в материале "Мы не знаем, сохранится ли НАТО. Но вступление Украины в ЕС стало невероятно важным". Далее – основные его тезисы.

За 10 лет отношение к Украине очень изменилось.

Если бы сейчас пришлось провести референдум по Украине с подобным вопросом, то не сомневаюсь, что большинство в Нидерландах проголосовало бы в вашу пользу.

Сейчас поддержка Украины в нидерландском обществе значительна. Ее подтверждает политика уже нескольких правительств моей страны, сформированных различными коалициями.

Пусть медленно, но в обществе появляется четкое понимание геополитической необходимости покончить с идеей о том, что Украина может быть буферным государством. Люди осознают, что тесное сотрудничество с Украиной необходимо не только самой Украине, но также определяет безопасность Европы.

Хотя я согласна с мнением, что показатели экономической и военной поддержки, которую мы оказываем Украине, могли бы быть гораздо выше, учитывая, что вы воюете также за нас.

Отношение к оборонному сотрудничеству с Украиной сейчас и в 2016 году – просто несопоставимо. Есть понимание нестабильности в Европе; в конце концов, об этом ежедневно говорят в новостях.

Кроме того, появилось очень четкое осознание того, что безопасность Нидерландов связана с безопасностью Украины.

Вступление Украины в ЕС является абсолютно ключевым этапом в присоединении вашего государства к общеевропейской системе безопасности. Я подчеркиваю: четкое решение о вашем членстве важно не только для безопасности Украины, но и для европейской безопасности. Зато разговорам о буферном государстве нужно просто положить конец.

Но даже в условиях, когда ЕС согласится на быстрые решения о членстве, вы должны осознавать, что в вопросах Fundamentals, то есть основополагающих вопросах членства (речь идет, в частности, о вопросах демократии, прав человека, противодействия коррупции и т.д. – ЕП), компромисса не будет.

Как вы знаете, существует план из 10 пунктов по верховенству права и противодействию коррупции, который подписали еврокомиссар Марта Кос и вице-премьер Тарас Качка.

Эти вопросы очень важны для некоторых стран, в частности для Нидерландов. Нам нужно понять, как вы их решаете. Это ключевые элементы Европейского Союза, и мы уже видели отступление от них в таких странах, как Венгрия и другие.

Учитывая опыт, по этим вопросам в требованиях к Украине не будет уступок.

Я считаю, что Украина должна быть членом НАТО, но это не произойдет в ближайшее время по известным нам причинам.

Сейчас невозможно предсказать, сохранится ли НАТО, будет ли существовать трансатлантический альянс в будущем или нет.

Поэтому абсолютно необходимым является то, что мы называем "сдвиг в НАТО" – Европа должна быть все более и более способной действовать самостоятельно, независимо от США.

Мы до сих пор не знаем, к чему приведет развитие событий в Альянсе, а также являются ли эти изменения необратимыми. Но мы можем с уверенностью сказать: после Гренландии восстановить доверие будет непросто.

Для сохранения Альянса европейские государства должны взять на себя большую ответственность за него. И стратегическая цель Европы определена – и уже постепенно воплощается. Ее идея заключается в том, что мы сможем быть более суверенными в плане обороны и защиты наших ценностей только в том случае, если организуем европейское сотрудничество в области обороны.

Но воплощение этой цели, в свою очередь, требует от Европы тесного сотрудничества с Украиной.

Больше – в материале "Мы не знаем, сохранится ли НАТО. Но вступление Украины в ЕС стало невероятно важным".