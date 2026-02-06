У Словаччині зібрали 350 тисяч підписів за референдум про дострокові вибори

Словацька партія "Демократи" заявила, що зібрала 350 тисяч підписів, необхідних для оголошення референдуму про дострокові вибори.

Про це повідомило словацьке видання Pravda, пише "Європейська правда".

Партія прагне зібрати до кінця лютого ще кілька тисяч підписів як резерв і потім передати їх президенту Петеру Пеллегріні.

Метою проведення референдуму є дострокове припинення терміну повноважень нинішнього уряду, відновлення Офісу спеціального прокурора та Національного кримінального агентства, а також скасування довічної пенсії для прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

"Референдум є легітимним інструментом демократії. 350 тисяч громадян надіслали уряду чіткий політичний сигнал, який вони не можуть ігнорувати", – заявив голова партії Ярослав Надь.

Він додав, що за кожним підписом стоїть конкретна людина – "розчарована, розлючена, втомлена від брехні, хаосу і повернення минулого, свідками якого ми є вже два з половиною роки правління Роберта Фіцо".

Партія розпочала збір підписів наприкінці вересня 2024 року та збирала їх по всій Словаччині – у сотнях міст і громад. Демократи також оголосили про переговори з опозиційними партнерами з метою підтримки участі громадян у референдумі.

У Словаччині для того, щоб президент оголосив референдум за ініціативою громадян, необхідно зібрати щонайменше 350 тисяч підписів повнолітніх громадян, що мають право голосу.

Нагадаємо, у минулому Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії попри те, що вона зібрала понад 400 тисяч підписів.

