В Словакии собрали 350 тысяч подписей за референдум о досрочных выборах

Словацкая партия "Демократы" заявила, что собрала 350 тысяч подписей, необходимых для объявления референдума о досрочных выборах.

Об этом сообщило словацкое издание Pravda, пишет "Европейская правда".

Партия стремится собрать до конца февраля еще несколько тысяч подписей в качестве резерва и затем передать их президенту Петеру Пеллегрини.

Целью проведения референдума является досрочное прекращение срока полномочий нынешнего правительства, восстановление Офиса специального прокурора и Национального уголовного агентства, а также отмена пожизненной пенсии для премьер-министра Роберта Фицо.

"Референдум является легитимным инструментом демократии. 350 тысяч граждан послали правительству четкий политический сигнал, который они не могут игнорировать", – заявил председатель партии Ярослав Надь.

Он добавил, что за каждой подписью стоит конкретный человек – "разочарованный, разгневанный, уставший от лжи, хаоса и возвращения прошлого, свидетелями которого мы являемся уже два с половиной года правления Роберта Фицо".

Партия начала сбор подписей в конце сентября 2024 года и собирала их по всей Словакии – в сотнях городов и общин. Демократы также объявили о переговорах с оппозиционными партнерами с целью поддержки участия граждан в референдуме.

В Словакии для того, чтобы президент объявил референдум по инициативе граждан, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей совершеннолетних граждан, имеющих право голоса.

Напомним, в прошлом Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России, несмотря на то, что она собрала более 400 тысяч подписей.

