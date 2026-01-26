ЗМІ: в Республіканській партії бояться імпічменту Трампа в разі військових дій у Гренландії

Серед деяких законодавців Республіканської партії США виникли занепокоєння щодо можливого початку процедури імпічменту Дональду Трампа у разі, якби той зважився на військову операцію у Гренландії.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як йдеться у публікації, висловлені у минулому коментарі Білого дому, у яких не було виключено можливе застосування сили щодо Гренландії, посіяли сум'яття і тривогу не лише серед союзників США, але й у Вашингтоні.

На Капітолійському пагорбі і демократи, і республіканці занепокоїлися, що адміністрація Трампа, ймовірно, знову збиралася провести велику військову операцію, не проконсультувавшись попередньо з Конгресом, повідомили два джерела, обізнані з цим питанням. Першою такою операцією стали дії із захоплення Ніколаса Мадуро у Каракасі на початку року.

За словами одного з джерел, законодавці зателефонували держсекретарю США Марко Рубіо та високопосадовцям Білого дому, висловивши свої побоювання та порадивши адміністрації не продовжувати цю справу.

Деякі республіканські законодавці також повідомили представникам адміністрації, що побоюються можливого розслідування з метою імпічменту президента у разі військового вторгнення до Гренландії, зазначають джерела.

Але, за словами двох джерел, близьких до адміністрації Трампа, військові дії ніколи серйозно не розглядалися.

Зрештою президент Трамп зняв напругу, відкликавши свою погрозу запровадити тарифи щодо союзників, які підтримують Гренландію, та запевнивши, що не планує застосовувати силу.

