Axios: республиканцы боятся потерять и Палату представителей, и Сенат на промежуточных выборах

Ведущие члены Республиканской партии США все больше обеспокоены результатами закрытых соцопросов, которые рисуют мрачную картину накануне промежуточных выборов: партия опасается потери контроля не только над Палатой представителей, но и над Сенатом.

Об этом говорится в публикации издания Axios, пишет "Европейская правда".

Президент Дональд Трамп уже предупредил соратников, что потеря даже минимального большинства в Палате представителей может привести к третьему импичменту. Однако переход Сената под контроль демократов станет настоящим политическим землетрясением, которое парализует его работу в течение последних двух лет каденции.

Впервые стратеги Республиканской партии в разговорах с Axios признают, что потеря Сената, где они сейчас имеют преимущество 53 против 47, является вполне реальной перспективой, что заставляет их готовиться к гораздо более жесткой борьбе, чем ожидалось.

По словам собеседников издания, данные опросов свидетельствуют об острой конкуренции не только в традиционных колеблющихся штатах, таких как Мичиган, Мэн и Северная Каролина, но и в консервативных оплотах – Аляске, Айове и Огайо.

Ведущие стратеги партии признают, что вопросы иммиграции и экономики, которые обеспечили победу Трампа в 2024 году, теперь превратились в политический груз.

Один из функционеров партии отметил, что если год назад победа в Сенате казалась гарантированной, то сегодня уверенности значительно меньше, а эти тревожные настроения стали публичными на этой неделе во время закрытой встречи лидеров партии.

Сенатор Тим Скотт, председатель Национального республиканского сенатского комитета, выступил с трезвым предупреждением о препятствиях, с которыми сталкивается партия, а представленная презентация продемонстрировала, что самая тяжелая ситуация из-за дефицита поддержки в настоящее время наблюдается в штате Мэн, где сенатор Сьюзан Коллинз имеет крайне сложные шансы на переизбрание.

Ранее сообщалось, что среди некоторых законодателей Республиканской партии США возникли опасения по поводу возможного начала процедуры импичмента Трампу в случае, если тот решится на военную операцию в Гренландии.