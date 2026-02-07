У Венеції сталась рекордна кількість припливів за 9 днів

Венеція переживає аномальний початок року: за дев’ять днів у місті було зафіксовано 15 високих припливів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Директор Центру моніторингу припливів Альвізе Папа назвав цю ситуацію рекордом для цього періоду, підкресливши зростаючу загрозу через глобальне потепління.

З 15 припливів десять перевищили позначку у 110 сантиметрів, що змусило владу десять разів залучити систему захисних бар’єрів MOSE.

Головною причиною рекорду експерти називають підвищення середнього рівня моря.

"Раніше для підняття води на 80 сантиметрів були потрібні дуже сильні вітри. Тепер же достатньо набагато слабших поривів, щоб рівень моря сягнув одного метра", – пояснив директор центру.

Попри те, що погодні умови останніми днями не були екстремальними, місто все частіше опиняється під загрозою затоплення. Фахівці попереджають: якщо середній рівень моря продовжуватиме зростати, навіть незначні атмосферні коливання призводитимуть до підтоплень.

У таких умовах стабільна робота системи дамб MOSE, яка утримує воду нижче критичної позначки в один метр, стає життєво необхідною для виживання Венеції.

Систему захисту від повеней MOSE, вартістю в кілька мільярдів євро, ввели в експлуатацію у 2020 році – з майже десятирічною затримкою. У жовтні 2020 року вона вперше успішно захистила місто.

Втім, на початку грудня Венецію все ж затопило – через помилку у прогнозі шлюзи не почали закривати вчасно.