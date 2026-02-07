В Венеции за 9 дней произошло рекордное количество приливов

Венеция переживает аномальное начало года: за девять дней в городе было зафиксировано 15 высоких приливов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Директор Центра мониторинга приливов Альвизе Папа назвал эту ситуацию рекордом для этого периода, подчеркнув растущую угрозу из-за глобального потепления.

Из 15 приливов десять превысили отметку в 110 сантиметров, что вынудило власти десять раз задействовать систему защитных барьеров MOSE.

Главной причиной рекорда эксперты называют повышение среднего уровня моря.

"Раньше для поднятия воды на 80 сантиметров были нужны очень сильные ветры. Теперь же достаточно гораздо более слабых порывов, чтобы уровень моря достиг одного метра", – пояснил директор центра.

Несмотря на то, что погодные условия в последние дни не были экстремальными, город все чаще оказывается под угрозой затопления. Специалисты предупреждают: если средний уровень моря будет продолжать расти, даже незначительные атмосферные колебания будут приводить к подтоплениям.

В таких условиях стабильная работа системы дамб MOSE, которая удерживает воду ниже критической отметки в один метр, становится жизненно необходимой для выживания Венеции.

Система защиты от наводнений MOSE, стоимостью в несколько миллиардов евро, была введена в эксплуатацию в 2020 году – с почти десятилетней задержкой. В октябре 2020 года она впервые успешно защитила город.

Впрочем, в начале декабря Венецию все же затопило – из-за ошибки в прогнозе шлюзы не начали закрывать вовремя.