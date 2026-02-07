Партія "Тиса" обіцяє ввести в Угорщині євро і податок для найбагатших

Угорська опозиційна партія "Тиса" планує ввести податок на багатство для заможних громадян, прийняти євро як національну валюту і міцно закріпити Угорщину в Європейському Союзі та НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій у суботу 240-сторінковій передвиборчій програмі партії, з якою ознайомилось агентство Reuters.

Партію "Тиса" очолює Петер Мадяр, який заявив, що його політична сила буде боротися з корупцією та розморозить мільярди євро заморожених коштів ЄС для стимулювання економіки.

У програмі партії ці обіцянки були повторені, а також додані плани щодо зниження податку на доходи для тих, хто заробляє менше середньої заробітної плати, та введення щорічного податку для найбагатших.

"Для тих, чий статок перевищує 1 мільярд форинтів (3,13 мільйона доларів), ми введемо щорічний податок на багатство в розмірі 1% від частини їхнього статку, що перевищує цей поріг", – йдеться в програмі.

"Тиса" також пообіцяла у програмі покінчити з залежністю Угорщини від російських енергоносіїв до 2035 року і подвоїти частку відновлюваних джерел енергії до 2040 року.

Партія заявила, що вона прагне задовольнити зростаючі енергетичні потреби Угорщини, будуючи АЕС, але уряд "Тиси" обіцяє провести "комплексний перегляд" проєкту будівництва електростанції "Пакш 2", яким займається РФ.

Якщо "Тиса" виграє вибори, вона також "встановить передбачувану і досяжну дату" для введення євро.

Програма під назвою "Основи функціонуючої і гуманної Угорщини" також обіцяє внести необхідні зміни в ключові сфери суспільних послуг.

"Ми негайно почнемо реформування охорони здоров'я, освіти, системи соціального забезпечення, системи захисту дітей і громадського транспорту", – сказав Мадяр у відео, в якому представив програму.

У більшості опитувань громадської думки "Тиса" має перевагу в 8-16 процентних пунктів над партією Орбана "Фідес" серед виборців, які вже визначилися.

Проурядові соціологи все ще показують перевагу "Фідес", а багато виборців все ще не визначилися.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.