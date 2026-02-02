Вибори в Угорщині: партія Орбана покращила свої позиції, але досі поступається "Тисі"

Угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра лідирує в січневому опитуванні серед виборців, випереджаючи партію "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 8 процентних пунктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Telex.

Згідно з січневим опитуванням Інституту Publicus, проведеним на замовлення Népszava, за опозиційну "Тису" проголосували б 48%, тоді як за "Фідес" – 40%.

Водночас керівна партія посилила свої позиції серед "впевнених" виборців, тобто тих, хто остаточно визначився з вибором: така підтримка для неї становить 33%, що на один відсотковий пункт більше, ніж минулого місяця.

В цій категорії виборців підтримка "Тиси" зменшилася на 1 пункт і зараз становить 39 відсотків – проте ця різниця залишається в межах статистичної похибки.

Водночас серед респондентів – 17% досі не визначилися, за кого голосуватимуть на парламентських виборах 12 квітня.

Анкетне опитування було проведено Інститутом Publicus з 21 по 24 січня 2026 року. У ньому взяла участь 1001 особа.

Як писали, згідно з січневим опитуванням Zavecz Research, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра зберегла 10-відсотковий відрив від партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

Читайте також пояснення "ЄП" про те, чому та як Орбан змінив риторику про українців перед виборами.