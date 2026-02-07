Партия "Тиса" обещает ввести в Венгрии евро и налог для самых богатых

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" планирует ввести налог на богатство для состоятельных граждан, принять евро в качестве национальной валюты и прочно закрепить Венгрию в Европейском Союзе и НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованной в субботу 240-страничной предвыборной программе партии, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Партию "Тиса" возглавляет Петер Мадяр, который заявил, что его политическая сила будет бороться с коррупцией и разморозит миллиарды евро замороженных средств ЕС для стимулирования экономики.

В программе партии эти обещания были повторены, а также добавлены планы по снижению налога на доходы для тех, кто зарабатывает меньше средней заработной платы, и введение ежегодного налога для самых богатых.

"Для тех, чей доход превышает 1 миллиард форинтов (3,13 миллиона долларов), мы введем ежегодный налог на богатство в размере 1% от части их дохода, превышающей этот порог", – говорится в программе.

"Тиса" также пообещала в программе покончить с зависимостью Венгрии от российских энергоносителей к 2035 году и удвоить долю возобновляемых источников энергии к 2040 году.

Партия заявила, что она стремится удовлетворить растущие энергетические потребности Венгрии, строя АЭС, но правительство "Тисы" обещает провести "комплексный пересмотр" проекта строительства электростанции "Пакш 2", которым занимается РФ.

Если "Тиса" выиграет выборы, она также "установит предполагаемую и достижимую дату" для введения евро.

Программа под названием "Основы функционирующей и гуманной Венгрии" также обещает внести необходимые изменения в ключевые сферы общественных услуг.

"Мы немедленно начнем реформирование здравоохранения, образования, системы социального обеспечения, системы защиты детей и общественного транспорта", – сказал Мадяр в видео, в котором представил программу.

В большинстве опросов общественного мнения "Тиса" имеет преимущество в 8-16 процентных пунктов над партией Орбана "Фидес" среди избирателей, которые уже определились.

Проправительственные социологи все еще показывают преимущество "Фидес", а многие избиратели все еще не определились.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.