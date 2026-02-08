ЗМІ: затриманий у Греції військовий шпигував на користь Китаю

У Греції 54-річного полковника ВПС звинувачують у витоку секретних військових даних до Китаю.

Деталі розслідування наводить Kathimerini, передає "Європейська правда".

Офіцер був заарештований після розслідування, розпочатого кілька місяців тому за попередженням західної розвідки Національній розвідці. Попередження стосувалося діючого військовослужбовця Збройних сил, підозрюваного у передачі конфіденційної інформації китайській державній установі.

Досі залишається незрозумілим, як іноземна служба зібрала докази, хоча вважається ймовірним, що вона отримала доступ до електронних пристроїв офіцера.

Згідно з інформацією, наведеною газетою Kathimerini, полковник за вказівкою своїх контактів у Китаї встановив на свій телефон та інші пристрої програмне забезпечення для шифрування комунікацій. Ця програма, як стверджується, використовувалася для передачі файлів, отриманих з військових підрозділів та служб, до яких він мав дозвіл на доступ.

Через серйозність справи розвідка поінформувала генеральний штаб Збройних сил, і підозрюваний перебував під наглядом протягом трьох-чотирьох місяців.

Влада вирішила заарештувати його в четвер, дійшовши висновку, що він збільшив обсяг секретних матеріалів, які надсилав своїм кураторам, і намагався завербувати колег.

54-річний чоловік є фахівцем з телекомунікацій ВПС, який останнім часом командував навчальною частиною, що спеціалізується на комунікаціях та електронних системах, поблизу Афін. Раніше він служив у штабі ВПС на посаді, що давала доступ до секретної інформації НАТО. Після арешту він, як повідомляється, зізнався у своїх діях і надав детальну інформацію.

Він розповів слідчим, що діяв від імені китайських розвідувальних служб, був завербований під час конференції за кордоном і отримував винагороду. За даними влади, комп'ютери та цифрові носії інформації, вилучені в його будинку та офісі, містили файли, які вже були надіслані його китайському куратору.

