СМИ: задержанный в Греции военный шпионил в пользу Китая

В Греции 54-летнего полковника ВВС обвиняют в утечке секретных военных данных в Китай.

Детали расследования приводит Kathimerini, передает "Европейская правда".

Офицер был арестован после расследования, начатого несколько месяцев назад по предупреждению западной разведки Национальной разведке. Предупреждение касалось действующего военнослужащего Вооруженных сил, подозреваемого в передаче конфиденциальной информации китайскому государственному учреждению.

До сих пор остается непонятным, как иностранная служба собрала доказательства, хотя считается вероятным, что она получила доступ к электронным устройствам офицера.

Согласно информации, приведенной газетой Kathimerini, полковник по указанию своих контактов в Китае установил на свой телефон и другие устройства программное обеспечение для шифрования коммуникаций. Эта программа, как утверждается, использовалась для передачи файлов, полученных из военных подразделений и служб, к которым он имел разрешение на доступ.

Из-за серьезности дела разведка проинформировала генеральный штаб Вооруженных сил, и подозреваемый находился под наблюдением в течение трех-четырех месяцев.

Власти решили арестовать его в четверг, придя к выводу, что он увеличил объем секретных материалов, которые отправлял своим кураторам, и пытался завербовать коллег.

54-летний мужчина является специалистом по телекоммуникациям ВВС, который в последнее время командовал учебной частью, специализирующейся на коммуникациях и электронных системах, недалеко от Афин. Ранее он служил в штабе ВВС на должности, дававшей доступ к секретной информации НАТО. После ареста он, как сообщается, признался в своих действиях и предоставил подробную информацию.

Он рассказал следователям, что действовал от имени китайских разведывательных служб, был завербован во время конференции за рубежом и получал вознаграждение. По данным властей, компьютеры и цифровые носители информации, изъятые в его доме и офисе, содержали файлы, которые уже были отправлены его китайскому куратору.

