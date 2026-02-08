У Греції заарештували вцілілого в аварії човна з мігрантами, де загинули 15 людей

Марокканець, який вижив після смертельної аварії біля грецького острова Хіос, в якій загинуло 15 осіб, був поміщений під варту до початку судового розгляду за підозрою в керуванні надувним човном, який таємно перевозив близько 40 афганських мігрантів з турецького узбережжя до Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Судно з мігрантами зіткнулося з патрульним катером берегової охорони пізно ввечері 3 лютого в умовах, які залишаються незрозумілими. Грецькі органи влади стверджують, що чоловік, який керував судном з мігрантами, проігнорував команди зупинитися і навмисно протаранив потужний патрульний катер берегової охорони. Омбудсмен Греції закликав провести повне і неупереджене розслідування.

Влада заявила, що вцілілі пасажири впізнали 31-річного підозрюваного з Марокко – єдиного неафганця на судні – як особу, яка керувала їхнім човном. Йому було пред'явлено звинувачення у спричиненні смертельної аварії, контрабанді мігрантів та незаконному в'їзді до Греції.

Чоловік заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що сам домовився з бандою контрабандистів про місце на судні. За повідомленнями, у суботу він заявив владі, що його батьки заплатили 3000 євро чоловікові, який розмовляв турецькою мовою, за його перевезення.

"Він каже, що був пасажиром на судні", – заявив один із двох адвокатів підозрюваного, Алексіс Георгуліс.

Інший адвокат, Дімітріс Хуліс, стверджував, що шестеро врятованих свідчили, що не можуть ідентифікувати його клієнта як керманича. "Незважаючи на це, його залишили під вартою", – сказав Хуліс. "Якщо наша мета – задовольнити громадську думку, то немає потреби в судовому розслідуванні. Єдиний свідок, який його впізнав, покинув острів", – додав він.

Уряд рішуче захищає дії берегової охорони під час корабельної аварії, звинувачуючи в загибелі людей мережі контрабандистів мігрантів. Міністр торгового флоту Васіліс Кікіліас підтвердив, що камера судна берегової охорони була вимкнена під час зіткнення, але стверджував, що навіть якби вона була увімкнена, то "не мала б чітких записів інциденту зіткнення" через її інфрачервоні характеристики та велику відстань.

Він також стверджував, що берегова охорона застосовує силу лише як "крайній захід, виходячи з необхідності та пропорційності".

Адвокат Хоуліс заявив, що свідчення тих, хто вижив, прямо суперечать версії берегової охорони про корабельну аварію.

"Усі свідки, які давали показання, кажуть, що не було ні сигналу, ні попередження... ні світла, ні зупинки. Лише судно берегової охорони, яке врізалося в них", – сказав він. "Вони рухалися по прямій траєкторії, не відхиляючись від неї навіть на секунду".

У суботу чотирьох дітей, які були госпіталізовані з множинними переломами після зіткнення, військовим транспортним літаком доставили до Афін для більш спеціалізованого лікування в супроводі їхніх батьків і братів та сестер, які вижили. Ще четверо поранених дітей залишилися в лікарні на острові Хіос.

Нагадаємо, неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.