В Греции арестовали выжившего в аварии лодки с мигрантами, где погибли 15 человек

Марокканец, выживший после смертельной аварии у греческого острова Хиос, в которой погибли 15 человек, был помещен под стражу до начала судебного разбирательства по подозрению в управлении надувной лодкой, которая тайно перевозила около 40 афганских мигрантов с турецкого побережья в Грецию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Судно с мигрантами столкнулось с патрульным катером береговой охраны поздно вечером 3 февраля в условиях, которые остаются неясными. Греческие власти утверждают, что мужчина, который управлял судном с мигрантами, проигнорировал команды остановиться и намеренно протаранил мощный патрульный катер береговой охраны. Омбудсмен Греции призвал провести полное и беспристрастное расследование.

Власти заявили, что выжившие пассажиры опознали 31-летнего подозреваемого из Марокко – единственного неафганца на судне – как человека, который управлял их лодкой. Ему было предъявлено обвинение в причинении смертельной аварии, контрабанде мигрантов и незаконном въезде в Грецию.

Мужчина отрицает все обвинения, утверждая, что сам договорился с бандой контрабандистов о месте на судне. По сообщениям, в субботу он заявил властям, что его родители заплатили 3000 евро мужчине, который говорил на турецком языке, за его перевозку.

"Он говорит, что был пассажиром на судне", – заявил один из двух адвокатов подозреваемого, Алексис Георгулис.

Другой адвокат, Димитрис Хулис, утверждал, что шестеро спасенных свидетельствовали, что не могут идентифицировать его клиента как рулевого. "Несмотря на это, его оставили под стражей", – сказал Хулис. "Если наша цель – удовлетворить общественное мнение, то нет необходимости в судебном расследовании. Единственный свидетель, который его опознал, покинул остров", – добавил он.

Правительство решительно защищает действия береговой охраны во время кораблекрушения, обвиняя в гибели людей сети контрабандистов мигрантов. Министр торгового флота Василис Кикилиас подтвердил, что камера судна береговой охраны была выключена во время столкновения, но утверждал, что даже если бы она была включена, то "не имела бы четких записей инцидента столкновения" из-за ее инфракрасных характеристик и большого расстояния.

Он также утверждал, что береговая охрана применяет силу только как "крайнюю меру, исходя из необходимости и соразмерности".

Адвокат Хоулис заявил, что показания выживших прямо противоречат версии береговой охраны о кораблекрушении.

"Все свидетели, которые давали показания, говорят, что не было ни сигнала, ни предупреждения... ни света, ни остановки. Только судно береговой охраны, которое врезалось в них", – сказал он. "Они двигались по прямой траектории, не отклоняясь от нее даже на секунду".

В субботу четырех детей, которые были госпитализированы с множественными переломами после столкновения, военным транспортным самолетом доставили в Афины для более специализированного лечения в сопровождении их родителей и братьев и сестер, которые выжили. Еще четверо раненых детей остались в больнице на острове Хиос.

Напомним, недалеко от греческого острова Хиос, что в Эгейском море, лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце декабря в течение суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.