У Греції на кордоні з Туреччиною знайшли тіла двох людей, ймовірно, мігрантів

В неділю вночі поблизу грецького міста Дідімотіхо в північно-східному прикордонному регіоні Еврос було знайдено мертвими двох чоловіків, які, як вважається, були мігрантами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Чоловіки віком від 30 до 40 років були знайдені поблизу берегів річки Еврос, яка розділяє Грецію і Туреччину і яка зараз розлилася після сильних дощів.

Вони були доставлені до лікарні рано в неділю і визнані мертвими.

Поліція розслідує цю справу, а для встановлення причини смерті призначено розтин. Глибина річки Еврос у районі, де були знайдені тіла, становить близько шести метрів, а температура повітря в цю пору року дуже низька.

Нагадаємо, неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.