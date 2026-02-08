В Греции на границе с Турцией нашли тела двух человек, вероятно, мигрантов

В воскресенье ночью вблизи греческого города Дидимотихо в северо-восточном пограничном регионе Еврос были найдены мертвыми два мужчины, которые, как считается, были мигрантами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Мужчины в возрасте от 30 до 40 лет были найдены вблизи берегов реки Еврос, которая разделяет Грецию и Турцию и которая сейчас разлилась после сильных дождей.

Они были доставлены в больницу рано в воскресенье и признаны мертвыми.

Полиция расследует это дело, а для установления причины смерти назначено вскрытие. Глубина реки Еврос в районе, где были найдены тела, составляет около шести метров, а температура воздуха в это время года очень низкая.

Напомним, недалеко от греческого острова Хиос, что в Эгейском море, лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце декабря в течение суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.