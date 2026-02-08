Грецькі фермери планують нічний протест під парламентом

Грецькі фермери, які протестують проти високих виробничих витрат, у п'ятницю проведуть мітинг біля будівлі парламенту в центрі Афін зі своїми тракторами і залишаться на місці на ніч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Сократіс Аліфтірас, голова асоціації фермерів у районі Лариса в центральній Греції, повідомив у неділю державному телеканалу ERT, що демонстрація розпочнеться о 16:00 13 лютого, а фермери від'їдуть наступного дня.

Минулого місяця фермери завершили тривалу кампанію блокування автомагістралей і прикордонних переходів, вимагаючи підвищення державних субсидій і податкових пільг, після зустрічей з урядовцями. Тоді вони заявили, що не задоволені поступками уряду.

Аліфтірас сказав у неділю, що оголошені на той час урядом заходи допомоги ще не реалізовані.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.