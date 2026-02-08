Греческие фермеры планируют ночной протест под парламентом

Греческие фермеры, протестующие против высоких производственных затрат, в пятницу проведут митинг у здания парламента в центре Афин со своими тракторами и останутся на месте на ночь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Сократис Алифтирас, председатель ассоциации фермеров в районе Лариса в центральной Греции, сообщил в воскресенье государственному телеканалу ERT, что демонстрация начнется в 16:00 13 февраля, а фермеры уедут на следующий день.

В прошлом месяце фермеры завершили длительную кампанию блокирования автомагистралей и пограничных переходов, требуя повышения государственных субсидий и налоговых льгот, после встреч с правительственными чиновниками. Тогда они заявили, что не удовлетворены уступками правительства.

Алифтирас сказал в воскресенье, что объявленные на тот момент правительством меры помощи еще не реализованы.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.