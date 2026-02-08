Мешканка Праги принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету

Цього тижня жінка принесла протитанкову ракету у своїй сумці до поліцейського відділку в празькому районі Лготка, яку вона вирішила здати під час так званої амністії зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Жінка прийшла до місцевого поліцейського відділку в Лготці у вівторок, 3 лютого. Вона сіла в залі очікування і чекала на прихід поліцейського, а потім дістала з сумки протитанкову ракету і передала її офіцеру.

"Здивований поліцейський згодом дізнався від жінки, що вона знайшла боєприпас в будинку свого сина і прийшла здати його в рамках амністії зброї. Поліцейський не мав іншого вибору, як викликати на місце події сапера через оперативного співробітника і разом з іншими колегами та самою жінкою покинути відділок", – зазначив речник празької поліції Ян Рибанський.. Подальша перевірка саперами показала, що ракета не була активною.

Поліція неодноразово закликає громадян ні в якому разі не торкатися боєприпасів, вибухових речовин, гранат, мін, детонаторів або підозрілих предметів і негайно дзвонити за номером 158. Найбільша небезпека виникає під час їх транспортування.

"Будь ласка, не приносьте їх до поліції! Сапер визначить, чи можна з ними професійно поводитися, і, якщо необхідно, утилізує їх у найближчому відповідному місці або відвезе в безпечне місце для подальшого знищення", – додав речник поліції.

В рамках амністії зброї жителі Праги з 1 січня по 4 лютого цього року здали 83 одиниці зброї, понад 3000 одиниць боєприпасів і 20 одиниць боєприпасів. Можливість здати зброю і боєприпаси без покарання і без пояснень триватиме до кінця червня.

Амністія зброї в Чехії оголошувалася п'ять разів до цього року, востаннє – у 2021 році, коли люди здали або зареєстрували майже 3700 одиниць зброї та 133 000 одиниць боєприпасів.

У 2021 році близько 100 жителів 11-поверхового багатоквартирного будинку в Кракові були евакуйовані після того, як поліція виявила в одній з квартир значну кількість боєприпасів часів Другої світової війни.

Німецький суд у 2021 році засудив 84-річного чоловіка за незаконне володіння зброєю за те, що він зберігав особистий арсенал, який включав танк "Пантера", гармату з бойовими снарядами та багато інших елементів військової зброї часів Другої світової війни.