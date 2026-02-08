Жительница Праги принесла в полицейский участок противотанковую ракету

На этой неделе женщина принесла противотанковую ракету в своей сумке в полицейский участок в пражском районе Лготка, которую она решила сдать во время так называемой амнистии оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Женщина пришла в местное полицейское отделение в Лготке во вторник, 3 февраля. Она села в зале ожидания и ждала прихода полицейского, а затем достала из сумки противотанковую ракету и передала ее офицеру.

"Удивленный полицейский впоследствии узнал от женщины, что она нашла боеприпас в доме своего сына и пришла сдать его в рамках амнистии оружия. Полицейский не имел другого выбора, как вызвать на место происшествия сапера через оперативного сотрудника и вместе с другими коллегами и самой женщиной покинуть участок", – отметил представитель пражской полиции Ян Рыбанский. Дальнейшая проверка саперами показала, что ракета не была активной.

Полиция неоднократно призывает граждан ни в коем случае не трогать боеприпасы, взрывчатые вещества, гранаты, мины, детонаторы или подозрительные предметы и немедленно звонить по номеру 158. Наибольшая опасность возникает при их транспортировке.

"Пожалуйста, не приносите их в полицию! Сапер определит, можно ли с ними профессионально обращаться, и, если необходимо, утилизирует их в ближайшем подходящем месте или отвезет в безопасное место для дальнейшего уничтожения", – добавил представитель полиции.

В рамках амнистии оружия жители Праги с 1 января по 4 февраля этого года сдали 83 единицы оружия, более 3000 единиц боеприпасов и 20 единиц боеприпасов. Возможность сдать оружие и боеприпасы без наказания и без объяснений продлится до конца июня.

Амнистия оружия в Чехии объявлялась пять раз до этого года, в последний раз – в 2021 году, когда люди сдали или зарегистрировали почти 3700 единиц оружия и 133 000 единиц боеприпасов.

В 2021 году около 100 жителей 11-этажного многоквартирного дома в Кракове были эвакуированы после того, как полиция обнаружила в одной из квартир значительное количество боеприпасов времен Второй мировой войны.

Немецкий суд в 2021 году приговорил 84-летнего мужчину за незаконное хранение оружия за то, что он хранил личный арсенал, который включал танк "Пантера", пушку с боевыми снарядами и многие другие элементы военного оружия времен Второй мировой войны.