На південному пляжі Криту виявили 27 мігрантів, які переправилися з Лівії
Влада Криту повідомила в неділю, що ще 27 мігрантів дісталися південного узбережжя острова після довгої і небезпечної подорожі з Північної Африки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Берегова охорона повідомила, що один з мігрантів потребував госпіталізації через невизначене захворювання. 26 чоловіків і одна жінка були знайдені в суботу на пляжі Псарі Форада поблизу Калі Ліменес.
Одного з них, 21-річного громадянина Судану, заарештували за підозрою в керуванні судном і приналежності до угруповання, яке займається незаконним перевезенням мігрантів і організувало подорож з Тобрука на сході Лівії. Берегова охорона повідомила, що судно вирушило з Лівії пізно ввечері у вівторок.
Крит став ключовим пунктом призначення на маршруті незаконного перевезення мігрантів з Лівії до Європи. За даними Організації Об'єднаних Націй, цього року туди прибуло понад 300 осіб.
У п'ятницю група з 43 мігрантів, переважно неповнолітніх, була врятована з невеликого човна на південь від Криту.
Нагадаємо, неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.
Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.