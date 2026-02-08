На південному пляжі Криту виявили 27 мігрантів, які переправилися з Лівії

Влада Криту повідомила в неділю, що ще 27 мігрантів дісталися південного узбережжя острова після довгої і небезпечної подорожі з Північної Африки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Берегова охорона повідомила, що один з мігрантів потребував госпіталізації через невизначене захворювання. 26 чоловіків і одна жінка були знайдені в суботу на пляжі Псарі Форада поблизу Калі Ліменес.

Одного з них, 21-річного громадянина Судану, заарештували за підозрою в керуванні судном і приналежності до угруповання, яке займається незаконним перевезенням мігрантів і організувало подорож з Тобрука на сході Лівії. Берегова охорона повідомила, що судно вирушило з Лівії пізно ввечері у вівторок.

Крит став ключовим пунктом призначення на маршруті незаконного перевезення мігрантів з Лівії до Європи. За даними Організації Об'єднаних Націй, цього року туди прибуло понад 300 осіб.

У п'ятницю група з 43 мігрантів, переважно неповнолітніх, була врятована з невеликого човна на південь від Криту.

Нагадаємо, неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.