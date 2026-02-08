Укр Рус Eng

На південному пляжі Криту виявили 27 мігрантів, які переправилися з Лівії

Новини — Неділя, 8 лютого 2026, 15:12 — Іванна Костіна

Влада Криту повідомила в неділю, що ще 27 мігрантів дісталися південного узбережжя острова після довгої і небезпечної подорожі з Північної Африки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Берегова охорона повідомила, що один з мігрантів потребував госпіталізації через невизначене захворювання. 26 чоловіків і одна жінка були знайдені в суботу на пляжі Псарі Форада поблизу Калі Ліменес.

Одного з них, 21-річного громадянина Судану, заарештували за підозрою в керуванні судном і приналежності до угруповання, яке займається незаконним перевезенням мігрантів і організувало подорож з Тобрука на сході Лівії. Берегова охорона повідомила, що судно вирушило з Лівії пізно ввечері у вівторок.

Крит став ключовим пунктом призначення на маршруті незаконного перевезення мігрантів з Лівії до Європи. За даними Організації Об'єднаних Націй, цього року туди прибуло понад 300 осіб.

У п'ятницю група з 43 мігрантів, переважно неповнолітніх, була врятована з невеликого човна на південь від Криту.

Нагадаємо, неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
Реклама: