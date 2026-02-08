На южном пляже Крита обнаружили 27 мигрантов, которые переправились из Ливии

Власти Крита сообщили в воскресенье, что еще 27 мигрантов добрались до южного побережья острова после долгого и опасного путешествия из Северной Африки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Береговая охрана сообщила, что один из мигрантов нуждался в госпитализации из-за неопределенного заболевания. 26 мужчин и одна женщина были найдены в субботу на пляже Псари Форада вблизи Кали Лименес.

Одного из них, 21-летнего гражданина Судана, арестовали по подозрению в управлении судном и принадлежности к группировке, которая занимается незаконной перевозкой мигрантов и организовала путешествие из Тобрука на востоке Ливии. Береговая охрана сообщила, что судно вышло из Ливии поздно вечером во вторник.

Крит стал ключевым пунктом назначения на маршруте незаконной перевозки мигрантов из Ливии в Европу. По данным Организации Объединенных Наций, в этом году туда прибыло более 300 человек.

В пятницу группа из 43 мигрантов, преимущественно несовершеннолетних, была спасена с небольшой лодки к югу от Крита.

Напомним, недалеко от греческого острова Хиос, что в Эгейском море, лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце декабря в течение суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.