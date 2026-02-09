Сійярто відкрито підтримав нелегальне переправлення українців через кордон

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримує нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як він вважає, мобілізація в України заважає завершити розв’язану РФ війну.

Про це угорський міністр написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У контексті цих висловлювань Сійярто згадав затримання в Україні угорського чоловіка, який намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам втекти до Угорщини.

Він розповів, що угорське консульство в Берегові негайно надало затриманому консульський захист і допомагає йому в ході розслідування.

"Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, насильницький призов потрібно негайно припинити", – переконаний глава МЗС Угорщини.

У своєму дописі він також згадав про багатьох українських чоловіків, які, за його словами, "відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті".

При цьому він вказав, що українська Держприкордонслужба "використовує усі засоби", щоб затримувати порушників.

Нещодавно бос Сійярто Віктор Орбан виступив із низкою нічим не підкріплених заяв, звинувативши керівництво Європейського Союзу та НАТО у свідомій підготовці Європи до повномасштабної війни.

Також Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини.