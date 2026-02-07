Орбан назвав Україну ворогом Угорщини

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини.

Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index.

За словами глави угорського уряду, Україна постійно вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна – наш ворог", – заявив Віктор Орбан.

Він додав, що без зниження комунальних платежів витрати на комунальні послуги для угорських сімей зростуть на 1 мільйон форинтів на рік (це близько 2600 євро).

Орбан також сказав, що оскільки Україна є сусідом Угорщини, то з нею доведеться співпрацювати, але допускати її до членства у ЄС не можна.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Європейський Союз буде імплементувати ухвалене законодавство щодо повної відмови ЄС від російського газу у 2027 році, незважаючи на позов Угорщини.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю "ЄвроПравді" глава МЗС України Андрій Сибіга назвав Орбана загрозою для власного народу і для закарпатських угорців.

Також Сибіга пояснив свої останні гострі заяви на адресу Угорщини та запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв після угорських парламентських виборів, що мають пройти у квітні.