Сийярто открыто поддержал нелегальную переправку украинцев через границу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддерживает нелегальную переправку украинских мужчин через границу, поскольку, как он считает, мобилизация в Украине мешает завершить развязанную РФ войну.

Об этом венгерский министр написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В контексте этих высказываний Сийярто упомянул задержание в Украине венгерского мужчины, который пытался помочь пяти украинским мужчинам бежать в Венгрию.

Он рассказал, что венгерское консульство в Берегово немедленно предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в ходе расследования.

"Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, насильственный призыв нужно немедленно прекратить", – убежден глава МИД Венгрии.

В своем сообщении он также упомянул о многих украинских мужчинах, которые, по его словам, "отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, а с ним и отправки на фронт и вероятной смерти".

При этом он указал, что украинская Госпогранслужба "использует все средства", чтобы задерживать нарушителей.

Недавно босс Сийярто Виктор Орбан выступил с рядом ничем не подкрепленных заявлений, обвинив руководство Европейского Союза и НАТО в сознательной подготовке Европы к полномасштабной войне.

Также Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии.