Партія прем’єра Іспанії зазнала поразки на виборах у ключовому регіоні

Соціалістична партія Іспанії (PSOE), яку очолює прем’єр країни Педро Санчес, програла місцеві вибори у північному регіоні Арагон, тоді як праві сили зміцнили свої позиції.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Виконувач обов'язків президента регіону Хорхе Аскон, який представляє праву Народну партію, лідирував у голосуванні з 34% голосів, незважаючи на невелике зниження підтримки.

Кандидатка від соціалістів Пілар Алегрія набрала 24% голосів – це найгірший результат партії в регіоні в порівнянні з 29,5% на попередніх виборах.

"Це не той результат, якого ми хотіли б. Це не хороший результат", – сказала Алегрія.

Основним бенефіціаром стала ультраправа партія Vox, яка збільшила свою підтримку з 11% до 18%. Ліва націоналістична Арагонська асамблея також подвоїла свою підтримку до 10%.

Раніше Народна партія і Vox спільно керували Арагоном з червня 2023 року по липень 2024 року в результаті угоди про регіональну коаліцію, яка згодом розпалася через розбіжності між національним керівництвом обох партій.

Після цього Аскон вирішив ініціювати дострокові вибори в надії забезпечити більшість однієї партії.

Однак тепер Аскон стикається зі складними коаліційними переговорами з більш рішучою Vox, лідери якої наполягають на отриманні високих посад в регіональному уряді.

За виборами в Арагоні пильно стежать на національному рівні. Протягом десятиліть цей невеликий регіон у Піренеях вважався виборчим барометром.

З моменту повернення Іспанії до демократії в 1977 році на кожних загальних виборах партія, яка набирала найбільшу кількість голосів в Арагоні, також отримувала найбільшу кількість голосів на національному рівні, хоча не завжди приходила до влади.

Ця тенденція збереглася і в 2023 році, коли Народна партія отримала найбільшу частку голосів по всій країні, але Санчес зберіг посаду, сформувавши уряд меншості за підтримки каталонських і баскських націоналістичних партій.

Варто зазначити, що іспанська Соціалістична партія останнім часом потерпає від низки корупційних скандалів.

Наприкінці листопада десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій демонстрації в Мадриді з вимогою провести дострокові парламентські вибори.

Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи.