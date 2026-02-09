Партия премьера Испании потерпела поражение на выборах в ключевом регионе

Социалистическая партия Испании (PSOE), возглавляемая премьером страны Педро Санчесом, проиграла местные выборы в северном регионе Арагон, в то время как правые силы укрепили свои позиции.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Исполняющий обязанности президента региона Хорхе Аскон, представляющий правую Народную партию, лидировал в голосовании с 34% голосов, несмотря на небольшое снижение поддержки.

Кандидат от социалистов Пилар Алегрия набрала 24% голосов – худший результат партии в регионе по сравнению с 29,5% на предыдущих выборах.

"Это не тот результат, которого мы хотели бы. Это не хороший результат", – сказала Алегрия.

Основным бенефициаром стала ультраправая партия Vox, которая увеличила свою поддержку с 11% до 18%. Левая националистическая Арагонская ассамблея также удвоила свою поддержку до 10%.

Ранее Народная партия и Vox совместно управляли Арагоном с июня 2023 года по июль 2024 года в результате соглашения о региональной коалиции, которая впоследствии распалась из-за разногласий между национальным руководством обеих партий.

После этого Аскон решил инициировать досрочные выборы в надежде обеспечить большинство одной партии.

Однако теперь Аскон сталкивается со сложными коалиционными переговорами с более решительной Vox, лидеры которой настаивают на получении высоких постов в региональном правительстве.

За выборами в Арагоне пристально следят на национальном уровне. На протяжении десятилетий этот небольшой регион в Пиренеях считался избирательным барометром.

С момента возвращения Испании к демократии в 1977 году на каждых всеобщих выборах партия, набиравшая наибольшее количество голосов в Арагоне, также получала наибольшее количество голосов на национальном уровне, хотя не всегда приходила к власти.

Эта тенденция сохранилась и в 2023 году, когда Народная партия получила наибольшую долю голосов по всей стране, но Санчес сохранил свой пост, сформировав правительство меньшинства при поддержке каталонских и баскских националистических партий.

Стоит отметить, что испанская Социалистическая партия в последнее время страдает от ряда коррупционных скандалов.

В конце ноября десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в Мадриде с требованием провести досрочные парламентские выборы.

