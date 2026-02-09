У Нідерландах планують підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби

Нідерланди оголосили про плани підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби, до 21 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коаліційній угоді між ліберальними демократами (D66), консерваторами (VVD) і християнськими демократами (CDA), яку наводить Euractiv.

У розділі під назвою "Твереза політика: наркотики, азартні ігри, секс-бізнес" йдеться про намір продовжувати ініціативи, "пов'язані з поколінням, вільним від куріння".

"І мінімальний вік для придбання нікотинових виробів буде підвищено до 21 року", – сказано в угоді.

Ця зміна також стосуватиметься вейпів, які зараз продаються з 18 років – стандартного мінімального віку для продажу в Європі.

Цей крок зроблено на тлі зростання стурбованості щодо використання електронних сигарет серед молоді в Нідерландах.

Дослідження, проведене урядом у 2025 році, показало, що кожен десятий 12-річний підліток вже пробував електронні сигарети, а майже 40% користувачів віком від 12 до 16 років заявили, що вони залежні, причому кожен третій з них використовує електронні сигарети щодня.

Хоча реалізація плану нового уряду може зайняти деякий час, він відображає ширші зміни, що вже відбуваються в інших країнах Європи, зокрема, в Латвії, Ірландії та Фінляндії, де влада прагне підвищити вік, з якого дозволено вживати нікотин.

У всьому ЄС зростає рівень куріння електронних сигарет серед молоді. У 2024 році Європейське дослідження шкіл щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (ESPAD), опубліковане Європейським агентством з наркотиків (EUDA), повідомило, що щоденне куріння електронних сигарет серед 15-16-річних підлітків зросло з 7,9% у 2019 році до 14% у 2024 році.

У звіті ВООЗ також підкреслюється, що Європа має найвищий у світі рівень поширення тютюнопаління серед молоді: 11,6% молодих осіб віком 13–15 років вживають тютюн у тій чи іншій формі.

Повідомляли також, що Іспанія хоче повністю заборонити куріння на терасах барів і ресторанів до 2027 року.

Крім того, у вересні минулого року стало відомо, що шість країн ЄС хочуть, щоб Брюссель запровадив заходи щодо обмеження споживання алкоголю, в тому числі податкові та рекламні обмеження.