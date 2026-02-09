В Нидерландах планируют повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия

Нидерланды объявили о планах повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия, до 21 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коалиционном соглашении между либеральными демократами (D66), консерваторами (VVD) и христианскими демократами (CDA), которое приводит Euractiv.

В разделе под названием "Трезвая политика: наркотики, азартные игры, секс-бизнес" говорится о намерении продолжать инициативы, "связанные с поколением, свободным от курения".

"И минимальный возраст для приобретения никотиновых изделий будет повышен до 21 года", – сказано в соглашении.

Это изменение также будет касаться вейпов, которые сейчас продаются с 18 лет – стандартного минимального возраста для продажи в Европе.

Этот шаг сделан на фоне роста обеспокоенности по поводу использования электронных сигарет среди молодежи в Нидерландах.

Исследование, проведенное правительством в 2025 году, показало, что каждый десятый 12-летний подросток уже пробовал электронные сигареты, а почти 40% пользователей в возрасте от 12 до 16 лет заявили, что они зависимы, причем каждый третий из них использует электронные сигареты ежедневно.

Хотя реализация плана нового правительства может занять некоторое время, он отражает более широкие изменения, уже происходящие в других странах Европы, в частности, в Латвии, Ирландии и Финляндии, где власти стремятся повысить возраст, с которого разрешено употреблять никотин.

Во всем ЕС растет уровень курения электронных сигарет среди молодежи. В 2024 году Европейское исследование школ по употреблению алкоголя и других наркотических веществ (ESPAD), опубликованное Европейским агентством по наркотикам (EUDA), сообщило, что ежедневное курение электронных сигарет среди 15-16-летних подростков выросло с 7,9% в 2019 году до 14% в 2024 году.

В отчете ВОЗ также подчеркивается, что Европа имеет самый высокий в мире уровень распространения табакокурения среди молодежи: 11,6% молодых людей в возрасте 13-15 лет употребляют табак в той или иной форме.

Сообщалось также, что Испания хочет полностью запретить курение на террасах баров и ресторанов до 2027 года.

Кроме того, в сентябре прошлого года стало известно, что шесть стран ЕС хотят, чтобы Брюссель ввел меры по ограничению потребления алкоголя, в том числе налоговые и рекламные ограничения.