У Литві оголосили збір на роботизовані системи для України

У Литві запустили новий збір коштів на підтримку українських військових, для яких хочуть закупити роботизовані системи захисту та медичної евакуації з поля бою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ініціаторами акції Radarom! виступив литовський суспільний мовник LRT разом з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu.

За зібрані кошти будуть придбані гусеничні роботи, на які можна встановлювати кулеметні башти з системою виявлення та розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту або засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, роботи для евакуації поранених та перевезення вантажів, дрони для розвідки на полі бою та бойового управління, далекобійні дрони, а також дрони-перехоплювачі.

Вартість одного комплекту роботів – до 250 тисяч євро.

Керівниця LRT Моніка Гарбачюскайте-Будріене подякувала підприємствам та мешканцям, які долучилися до акції.

"Люди знають про цю акцію, ми не раз стикалися з випадками, коли жертвують і діти, і люди похилого віку", – сказала Гарбачюскайте-Будріене.

Вона також закликала долучитись до збору і бізнес.

Керівник Blue/Yellow Йонас Оман зазначив, що Литва придбає для України роботизовані системи, які зможуть діяти як на землі, так і в повітрі.

"Гаряча фаза війни триває вже четвертий рік. Щодня ми працюємо з підрозділами, військовими і бачимо явну тенденцію, що війна стає все більш роботизованою. Роботи виконують різні функції – від евакуації, логістики до бойових дій, все це виконують роботи – дрони, роботи", – сказав Оман.

Він зазначив, що, допомагаючи Україні придбати роботизовані системи, литовська сторона сама може краще зрозуміти зміни у військовій справі.

Збір в рамках акції Radarom! триватиме з 9 до 24 лютого.

Нагадаємо, у січні в Литві завершили інший проєкт Radarom!, за підсумками якого бійцям передали дрони і супутнє обладнання на суму майже 6 млн євро.

22 липня литовська кампанія Radarom! придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

У вересні повідомляли, що благодійна кампанія на підтримку України Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, зібрала 1 млн євро на дрони.