В Литве объявили сбор на роботизированные системы для Украины

В Литве запустили новый сбор средств в поддержку украинских военных, для которых хотят закупить роботизированные системы защиты и медицинской эвакуации с поля боя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Инициаторами акции Radarom! выступил литовский общественный вещатель LRT вместе с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu.

На собранные средства будут закуплены гусеничные роботы, на которые можно устанавливать пулеметные башни с системой обнаружения и распознавания целей на основе искусственного интеллекта или средства радиоэлектронной борьбы и разведки, роботы для эвакуации раненых и перевозки грузов, дроны для разведки на поле боя и боевого управления, дальнобойные дроны, а также дроны-перехватчики.

Стоимость одного комплекта роботов – до 250 тысяч евро.

Руководитель LRT Моника Гарбачюскайте-Будриене поблагодарила предприятия и жителей, которые присоединились к акции.

"Люди знают об этой акции, мы не раз сталкивались со случаями, когда жертвуют и дети, и пожилые люди", – сказала Гарбачюскайте-Будриене.

Она также призвала присоединиться к сбору и бизнес.

Руководитель Blue/Yellow Йонас Оман отметил, что Литва приобретет для Украины роботизированные системы, которые смогут действовать как на земле, так и в воздухе.

"Горячая фаза войны продолжается уже четвертый год. Ежедневно мы работаем с подразделениями, военными и видим явную тенденцию, что война становится все более роботизированной. Роботы выполняют различные функции – от эвакуации, логистики до боевых действий, все это выполняют роботы – дроны, роботы", – сказал Оман.

Он отметил, что, помогая Украине приобрести роботизированные системы, литовская сторона сама может лучше понять изменения в военном деле.

Сбор в рамках акции Radarom! продлится с 9 февраля по 24 февраля.

Напомним, в январе в Литве завершили другой проект Radarom!, по итогам которого бойцам передали дроны и сопутствующее оборудование на сумму почти 6 млн евро.

22 июля литовская кампания Radarom! приобрела для украинских Сил обороны более двух тысяч дронов.

В сентябре сообщалось, что благотворительная кампания в поддержку Украины Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, собрала 1 млн евро на дроны.