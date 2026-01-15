ЗМІ: Венс, який торік відзначився промовою у Мюнхені, не поїде на цьогорічну конференцію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не відвідає цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки (MSC).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Welt з посиланням на поінформовані джерела.

Видання зазначає, що кілька днів тому деякі медіа писали, що Венс знову відвідає конференцію з безпеки у Мюнхені. Втім, за оновленими даними, цього не станеться.

Причини скасування участі Венса невідомі.

Торік на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США викликав ажіотаж своєю промовою, яка здебільшого була присвячена критиці Європейського Союзу.

Тоді Венс сказав, що, на думку США, зараз немає підстав говорити про спільне бачення демократії на двох берегах Атлантики.

Також у своїй промові в Мюнхені віцепрезидент США різко розкритикував ЄС за його підхід до протидії пропаганді, заявивши, що заходи Європи обмежують свободу слова.

Глава європейської дипломатії тоді сказала, що промова Венса на Мюнхенській безпековій конференції викликає враження, наче Америка "намагається посваритись" із Європою.