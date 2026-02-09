Делегацию США на Мюнхенской конференции возглавит Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит "достаточно многочисленную делегацию" американских официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, которого цитирует Reuters.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, а также губернаторы штатов Мичиган и Калифорния.

"На данный момент, на мой взгляд, трансатлантические отношения переживают значительный кризис доверия и авторитета. Поэтому особенно приятно, что американская сторона проявляет такой большой интерес к Мюнхену", – сказал Ишингер.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности внимание к США было приковано из-за скандальной речи вице-президента Джей Ди Вэнса, который в основном критиковал Европейский Союз.

Тогда Вэнс сказал, что, по мнению США, сейчас нет оснований говорить о совместном видении демократии на двух берегах Атлантики.

Также в своей речи в Мюнхене вице-президент США резко раскритиковал ЕС за его подход к противодействию пропаганде, заявив, что меры Европы ограничивают свободу слова.

В этом году СМИ сообщили, что Вэнс не посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности.