Французькій міністерці показали системи ППО SAMP/T і літаки Mirage на бойових позиціях

Міністерці збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, яка перебувала з візитом в Україні, показали французькі системи ППО SAMP/T і Mistral, а також винищувачі Mirage 2000 на бойових позиціях.

Про це у своєму Facebook написав міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє "Європейська правда".

Федоров розповів, що разом із командуванням Повітряних сил ЗСУ вони виїхали на бойові позиції зенітних ракетних військ. Зустріч провели на тлі чергових масованих атак РФ по критичній інфраструктурі.

Як вказав міністр, французька делегація "на власні очі побачила, з чим Україна стикається щодня".

"Показав пані Вотрен цілодобове чергування наших військових і французьку техніку SAMP/T, Mirage 2000 та Mistral на бойових позиціях. Катрін Вотрен особисто поспілкувалася з нашими військовими", – зазначив він.

Федоров подякував французьким партнерам за підтримку, яка "щодня допомагає захищати українське небо й рятувати життя".

Повідомляли, що президент Володимир Зеленський у суботу провів зустріч з Вотрен, яка вперше відвідала Україну після призначення на посаду в жовтні минулого року.

Крім того, Вотрен анонсувала, що Франція надасть Україні додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T на заміну, поки один з них ремонтують.