Міністерка Збройних сил Франції вперше завітала до України – говорила про Mirage і Rafale

Президент Володимир Зеленський у суботу провів зустріч із міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, яка вперше відвідала Україну після призначення на посаду в жовтні минулого року.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Основну увагу під час обговорення приділили військовій допомозі, посиленню української ППО системами й ракетами та розширенню авіації України французькими літаками Mirage і Rafale. Зеленський поінформував Вотрен про наслідки удару, якого Росія завдала по Україні цієї ночі.

Президент відзначив важливість постачання систем SAMP/T і французьких літаків Mirage для посилення української ППО.

Він наголосив, що швидке надходження систем протиповітряної оборони посилить захист українського неба. Україна також зацікавлена в якнайшвидшій реалізації спільних проєктів із Францією в межах європейських ініціатив, передусім SAFE.

Катрін Вотрен запевнила в подальшій підтримці України з боку Франції. Вона відзначила результативну роботу з міністром оборони України Михайлом Федоровим, зокрема щодо модернізації радарів, які надала Франція, та співпраці у виробництві дронів.

"Франція буде дотримуватися взятих на себе зобов’язань по Rafale. Стосовно поставок – вони будуть реалізовуватися, як передбачено, в межах програми SAFE. Ми будемо вашим відданим партнером, будемо захищати вашу справу і намагатися долучати до цієї роботи в широкому сенсі європейський оборонно-промисловий комплекс, щоб посилювати наші спроможності й наш суверенітет у європейському сенсі", – наголосила вона.

Під час зустрічі також обговорили санкційну політику проти Росії. Президент зазначив, що Франція продемонструвала сміливий крок, коли затримала танкер "тіньового флоту РФ".

Наприкінці січня Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном повідомив, що Франція цього року поставить в Україну додаткові літаки.

Нагадаємо, у жовтні президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв передати Україні більше Mirage.

У листопаді Україна і Франція підписали документ, що передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.