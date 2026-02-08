Франція передасть Україні на час ремонту ще один радар до SAMP/T

Франція надасть України додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T на заміну, поки один з них ремонтують.

Про це заявила міністерка Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен на брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радара до SAMP/T, і ми передбачаємо дати радар на заміну, поки той у ремонті", – сказала вона.

Міністерка додала, що з огляду на те, що наявність радарів до SAMP/T залежить від спроможностей виробника, Франція зосереджується на ремонті наявного радара до SAMP/T і загалом на наявних комплексах, які вже використовуються, для того, щоб здійснити все необхідне обслуговування і ремонти.

Вотрен також запевнила, що Франція контактує і співпрацює з промисловцями, зокрема компанією MBDA, яка є виробником комплексу SAMP/T, щодо ракет до ЗРК.

"Наприклад, у період з 2024-го по 2025 рік компанія змогла вдвічі збільшити виробництво ракет, але ми вважаємо, що треба робити ще більше, і тому ми працюємо в цьому напрямку", – розповіла Вотрен.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгортання нових систем ППО SAMP/T на території України вже з 2026 року.

Президент Володимир Зеленський у суботу провів зустріч із міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, яка вперше відвідала Україну після призначення на посаду в жовтні минулого року.

Наприкінці січня Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном повідомив, що Франція цього року поставить в Україну додаткові літаки.

Нагадаємо, у жовтні президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв передати Україні більше Mirage.

У листопаді Україна і Франція підписали документ, що передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.