Французскому министру показали системы ПВО SAMP/T и самолеты Mirage на боевых позициях

Министру вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, которая находилась с визитом в Украине, показали французские системы ПВО SAMP/T и Mistral, а также истребители Mirage 2000 на боевых позициях.

Об этом в своем Facebook написал министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает "Европейская правда".

Федоров рассказал, что вместе с командованием Воздушных сил ВСУ они выехали на боевые позиции зенитных ракетных войск. Встречу провели на фоне очередных массированных атак РФ по критической инфраструктуре Украины.

Как указал министр, французская делегация "своими глазами увидела, с чем Украина сталкивается каждый день".

"Показал госпоже Вотрен круглосуточное дежурство наших военных и французскую технику SAMP/T, Mirage 2000 и Mistral на боевых позициях. Катрин Вотрен лично пообщалась с нашими военными", – отметил он.

Федоров поблагодарил французских партнеров за поддержку, которая "ежедневно помогает защищать украинское небо и спасать жизни".

Сообщалось, что президент Владимир Зеленский в субботу провел встречу с Вотрен, которая впервые посетила Украину после назначения на должность в октябре прошлого года.

Кроме того, Вотрен анонсировала, что Франция предоставит Украине дополнительный радар к зенитно-ракетному комплексу SAMP/T на замену, пока один из них ремонтируют.