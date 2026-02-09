Вэнс едет в Армению и Азербайджан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на этой неделе посетит Армению и Азербайджан, чтобы закрепить договоренности о строительстве торгового коридора, о котором страны договорились в августе прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вице-президент США начнет свой двухдневный визит в Армению в понедельник, 9 февраля. В Ереване Вэнс проведет переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, после чего ожидаются их совместные заявления.

По данным Белого дома, Вэнс посетит Азербайджан в среду и четверг.

Во время этих поездок чиновник будет продвигать строительство "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" – 43-километрового коридора, который будет проходить через южную Армению и предоставит Азербайджану прямой путь к его эксклаву Нахичевань.

По соглашению между США, Азербайджаном и Арменией, частной американской компании TRIPP Development Company были предоставлены эксклюзивные права на разработку предложенного коридора. При этом Ереван сохраняет полный суверенитет над своими границами, таможней, налогообложением и безопасностью.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора под названием "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP).

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта транзитного коридора, включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.

